Сможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum

Ханой, , 10:41 — REGNUM За последние несколько лет на фоне перехода России к более наступательной внешней политике восприятие страны на Западе стало все более негативным, однако в Юго-Восточная Азия — регионе, чьи исторические взаимоотношения с Советским Союзом носили иной характер, нежели на западе характер — видение России на сегодняшний день разительно отличается. Тем не менее по-прежнему открытым остается вопрос о том, сможет ли Россия воспользоваться своим положительным образом для продвижения мягкой силы или влияния в регионе, пишет Александр Бухк в статье для East Asia Forum.

Автор отмечает, что изучение восприятия России среди молодых образованных элит в Юго-Восточной Азии свидетельствует о широком распространении положительного образа РФ. Так, хотя граждане стран региона, вероятно, имеют лишь ограниченные знания о России, в общем образ России, а также уважение к её правительству, экономике и культуре довольно положительные. По-прежнему сильными остаются ассоциации и воспоминания, связанные с Советским Союзом, хотя положительный образ и связан по большей части не с политическими связями.

Есть определенное соответствие между образом, создаваемой российской элитой — что Россия — евразийская великая держава, — и образом России среди элит в Юго-Восточной Азии. Несмотря на довольно ограниченный характер нынешних отношений Москвы с регионом, расположенные там страны по-прежнему воспринимают Россию как великую державу, которая расположена как в Европе, так и в Азии. По всем признакам, у Москвы по-прежнему есть значительное и позитивное влияние во Вьетнаме и Лаосе, несмотря на значительное сокращение двусторонних отношений после окончания холодной войны.

Этот в целом положительный образ России может показаться хорошей новостью для российских политиков. Так, на сегодняшний день Юго-Восточная Азия играет второстепенную роль в российской внешней политике, ряд шагов Москвы в сторону региона, в частности, учреждения филиала фонда Русский мир в Бангкоке в 2012 году и возобновление работы Российского культурного центра в столице Лаоса Вьентьяне, а также проведение саммита АСЕАН-Россия в Сочи в мае 2016 года, свидетельствуют о том, что российские власти уделяют все больше внимание Юго-Восточной Азии.

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Благодаря значимости Юго-Восточной Азии для глобальной экономики и регионализма в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при отсутствиеи относительного единства и углубляющимся расколе по вопросу территориальных претензий в Южно-Китайском море, эта часть мира становится привлекательной ареной для все более наступательной внешней политики России. Поэтому ответственным в России за внешнюю политику, быть может, захочется воспользоваться этим положительным восприятием своей страны для расширения там своего влияния.

Однако полезность этого положительного восприятия для продвижения мягкой силы носит ограниченный характер. Хотя в целом положительное восприятие России как евразийской сверхдержавы для продвижения её участия в делах региона, существует диссонанс между видением России самой себя и тем, какой ее считают в Юго-Восточной Азии.

Например, восприятие России как великой державы в крайне значительной степени завязано на ассоциации ее с Советским Союзом. Напротив, российская элита, подчеркивает автор, лишь в ограниченном смысле проводит линию между собой и советским прошлым.

Более того, хотя в регионе положительно относятся и к правительству, и экономике России, основным активом Российской Федерации считается культура, тогда как экономическое сотрудничество является наиболее привлекательной областью для взаимодействия. Привлекательность России и для региона в целом не основано ни на какой идеологии.

Таким образом, углубление экономического участия в регионе и дальнейшие попытки продвижения своей культуры будут, вероятнее всего, положительно восприняты следующим поколением элит в Юго-Восточной Азии, тогда как дальнейшее политическое вовлечение или стремление к лидерству России в регионе найдет лишь незначительный отзыв.