В Госдуме назвали условия возвращения России в ПАСЕ

Москва, , 10:38 — REGNUM Немедленного возвращения в ПАСЕ ждать не стоит, главная задача — начать диалог и поручится поддержкой членов постоянного комитета Ассамблеи, но и это не означает возвращения в организацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявил вице-спикер Госдумы, член делегации России в ПАСЕ Петр Толстой («Единая Россия»).

Прежде всего, Россия настаивает на изменении регламента ПАСЕ. «С нашей стороны условием возвращения российской делегации ПАСЕ является изменение регламента таким образом, чтобы исключить возможность лишения права голоса любого государства», — сказал парламентарий.

При этом депутат согласен, что «проведение этих поправок в регламент — это дело долгое.» «Поэтому мы начинаем эту работу с полным осознанием того, что немедленного результата нам с вами ждать не стоит», — указал он.

Толстой напомнил, что глава ПАСЕ Педро Аграмунт неоднократно заявлял о необходимости возвращения российских парламентариев к работе. «Наша главная задача — начать диалог с руководством Ассамблеи, обозначить позицию России по ключевым вопросам и постараться заручиться поддержкой членов постоянного комитета в целях дальнейшего рассмотрения вопроса об изменении регламента», — заявил вице-спикер Госдумы.

Однако это, по его словам, «еще не означает участие российской делегации в сессии ПАСЕ». «Это наша заявка на начало открытого и честного диалога о правилах функционирования этой международной структуры для того, чтобы мнения всех государств, всех народов могли быть учтены», — пояснил он.

«Наша позиция будет твердой и сдержанной. Мы настроены на равноправный диалог с нашими партнерами не только по Парламентской Ассамблее, но и на любой международной площадке», — заключил Толстой.

Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что принято решение направить представителей Государственной думы на переговоры с членами постоянного комитета ПАСЕ в Испанию, в Мадрид, где будет проходить ПАСЕ, для обсуждения вопроса корректировки регламента и защиты прав национальной делегации.

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