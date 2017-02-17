Взаимные инвестиции в Евразийском Экономическом Союзе растут
Помощник председателя Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Юлия Чалая об инвестициях
Юлия Чалая, 17 февраля 2017, 10:52 — REGNUM
Специалисты ЕЭК ведут мониторинг выполнения государствами-членами достигнутых договоренностей в сфере осуществления и защиты инвестиций в ЕАЭС.
Состояние инвестиционной среды в странах ЕАЭС сегодня значительно разнится. Тем не менее, можно говорить об улучшении инвестиционной среды в государствах-членах ЕАЭС. Несмотря на различия национальных инвестиционных режимов, в 2015 году по сравнению с 2014 годом был зафиксирован на 13,7% рост объема взаимных прямых инвестиций государств-членов.
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