Юлия Чалая, , 10:52 — REGNUM

Специалисты ЕЭК ведут мониторинг выполнения государствами-членами достигнутых договоренностей в сфере осуществления и защиты инвестиций в ЕАЭС.

Состояние инвестиционной среды в странах ЕАЭС сегодня значительно разнится. Тем не менее, можно говорить об улучшении инвестиционной среды в государствах-членах ЕАЭС. Несмотря на различия национальных инвестиционных режимов, в 2015 году по сравнению с 2014 годом был зафиксирован на 13,7% рост объема взаимных прямых инвестиций государств-членов.