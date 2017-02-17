Глава МИД Италии поднимет тему санкций против РФ на встрече с Тиллерсоном

Бонн, Германия, , 10:14 — REGNUM Глава МИД Италии Анджелино Алфано назвал целью, над которой идет работа, возвращение России к формату G8 и необходимое для этого снятие антироссийских санкций, сообщает Ansa.

По его словам, преодолев санкционный режим, можно будет вернуться к формату «восьмерки». «И это та цель, над достижением которой ведется работа», — сказал Алфано на полях встречи «большой двадцатки» в Бонне на уровне министров иностранных дел.

Он добавил, «что времени до саммита в Таормине в конце мая не хватает». Говоря о предстоящей встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Альфано отметил, что новая администрация США сделала разворот назад по вопросу санкций, и в ходе встречи с главой Госдепа США он постарается «глубже и яснее понять американский подход к этим вопросам».

Саммит пройдет в Италии 26−27 мая. Ранее ряд итальянских политиков заявили, что президента РФ Владимира Путина надо пригласить на эту встречу.