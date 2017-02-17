В Йемене погиб военнослужащий ОАЭ
Сана, 17 февраля 2017, 10:13 — REGNUM Солдат вооруженных сил ОАЭ погиб в Йемене в ходе кампании коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает Associated Press.
По данным СМИ ОАЭ, погиб сержант Надир Мубарак Шсса Сулейман.
Напомним, в результате гражданской войны, продолжающейся с сентября 2014 года, в Йемене погибло свыше 10 тыс. человек, более 3 млн вынуждено было бежать из своих домов.
Противостояние идет между хуситами, которых поддерживают верные свергнутому президенту Абдалле Салеху военные, и покинувшим страну президентом Мансуром Хади, которому оказывает помощь коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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