В Йемене погиб военнослужащий ОАЭ

Он принимал участие в кампании коалиции во главе с Саудовской Аравией против повстанцев-хуситов

Сана, , 10:13 — REGNUM Солдат вооруженных сил ОАЭ погиб в Йемене в ходе кампании коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает Associated Press.

По данным СМИ ОАЭ, погиб сержант Надир Мубарак Шсса Сулейман.

Напомним, в результате гражданской войны, продолжающейся с сентября 2014 года, в Йемене погибло свыше 10 тыс. человек, более 3 млн вынуждено было бежать из своих домов.

Противостояние идет между хуситами, которых поддерживают верные свергнутому президенту Абдалле Салеху военные, и покинувшим страну президентом Мансуром Хади, которому оказывает помощь коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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