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В ООН заявили о пытках и сексуальном насилии на Украине и в Донбассе

Политика
Доклад мониторинговой миссии ООН: «Некоторые из задокументированных фактов могли бы составлять военные преступления»

Женева, Швейцария, 17 февраля 2017, 10:13 — REGNUM  В ходе вооружённого конфликта, который продолжается на территории Украины с 2014 года, со стороны воюющих сторон в качестве пыток применялось и применяется сексуальное насилие. Такими данными располагает Мониторинговая Миссия ООН по правам человека на Украине. Соответствующий доклад был распространён накануне, 16 февраля.

Авторы доклада утверждают, что сексуальное насилие применяется по всей территории Украины, Донбасса. Также упоминается российский регион Крым. В докладе ООН взят период 14 марта 2014 года — 31 января 2017 года.

Утверждается, что на Украине и в Донбассе представители обеих конфликтующих сторон совершали сексуальное насилие в отношении местного населения. Как правило, жертвами были пленные, которых пытались таким образом унизить или добиться от них признательных показаний. Кроме того, пленных запугивали, угрожая расправиться с их детьми и родственниками.

Доклад располагает свидетельствами людей, на которых оказывалось давление с целью дачи ложных показаний. Также насилие применялось для того, чтобы заставить человека отдать свою собственность.

«В то же время, многие из задокументированных случаев могут приравниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению», — говорится в документе.

Авторы доклада подчёркивают, что местные жители на украинских территориях и в Донбассе подвергаются опасности из-за многочисленности военных, большого количества блокпостов. Что касается ДНР и ЛНР, то по поводу этих территорий в докладе особенно подчёркивается, что местным жителям не хватает психологической поддержки.

Комиссия ООН по мониторингу подвела итог под докладом, адресовав Киеву конкретные рекомендации. По мнению экспертов, украинская система правосудия не имеет достаточной законодательной базы и опыта для эффективного расследования фактов сексуального насилия. Это и развязывает руки преступникам, полагают в ООН. Также рекомендации адресованы ДНР, ЛНР и России.

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