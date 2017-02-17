В Узбекистане появилось Министерство культуры

Министерство по делам культуры и спорта разделено на два новых ведомства указом президента

Ташкент, , 10:07 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев упразднил Министерство по делам культуры и спорта и распорядился создать на его базе два отдельных ведомства: Министерство культуры Узбекистана и Госкомитет республики по физической культуре и спорту.

Как отмечается в указе главы республики, основными задачами Минкультуры являются осуществление системных мер по сохранению и приумножению национального культурного и духовного наследия, всемерному развитию искусства и художественного творчества, стимулирование повышения духовно-нравственного и культурного уровня населения, приобщение его к лучшим образцам национальной и мировой культуры.

Кроме того, ведомство будет заниматься «укоренением в национальном самосознании идеи независимости, верности традициям высокой духовности, гуманности, укреплением иммунитета к чуждым идеям радикализма и экстремизма».

Также новое министерство будет расширять и укреплять межгосударственные и международные культурные связи, проводить широкую пропаганду за рубежом культурного наследия страны и произведений отечественных творческих коллективов и авторов и другое.

В задачу Госкомспорта входит «воспитание физически здорового подрастающего поколения, развитие спортивной индустрии и инфраструктуры, популяризация спортивных достижений страны на международной спортивной арене».Госкомспорт будет также развивать детский спорт «путем широкого вовлечения детей, особенно девочек, в регулярные занятия спортом, повышения качества детского спортивного образования, дальнейшего расширения сети детских спортивных объектов во всех регионах, включая сельские и отдаленные районы».

На новые ведомства возложены и другие важные задачи.

«Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок принять решения правительства по организации деятельности Министерства культуры Республики Узбекистан и Государственного комитета Республики Узбекистан по физической культуре и спорту», — говорится в документе.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова.

Напомним, ранее в Узбекистане был принят указ о Стратегии развития страны на 2017−2021, документ включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.