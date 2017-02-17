Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
Радио REGNUM
Москва, 17 февраля 2017, 10:00 — REGNUM
- Российские дипломаты в Венесуэле пошли в народ
- Минсельхоз заявил, что укрепление рубля является минусом для экспорта сельхозпродукции
- Больше половины граждан России против скидок Белоруссии на нефть и газ
- Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой
- Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
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