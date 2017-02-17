Президент РФ прокомментировал отставки глав регионов

Глава государства заверил, что будет способствовать тому, чтобы опыт и знания ситуации в регионах бывших губернаторов были востребованы в будущем

Москва, , 09:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин назвал естественным и само собой разумеющимся процесс ротации губернаторов. Об этом он заявил на встрече в Кремле с главами регионов, ушедшими в отставку.

Глава государства заверил, что будет способствовать тому, чтобы опыт и знания ситуации в регионах бывших губернаторов были востребованы в будущем. «Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы», — сказал Путин.

В Кремль вечером 16 февраля на встречу с президентом РФ приехали экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын, экс-глава Карелии Александр Худилайнен, бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин, а также бывшийе губернаторы Новгородской и Рязанской области Сергей Митин и Олег Ковалев.

Открывая встречу, Путин заявил, что хотел поговорить с бывшими главами регионов о текущей ситуации в этих регионах. Он также выразил благодарность за работу, которая была проделана.