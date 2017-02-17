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Тихоокеанский флот РФ получил новый транспортный самолёт АН-140-100

Политика
Самолет предназначен для эксплуатации по назначению в любых условиях
АН-140-100
Иллюстрация: Jetfly.hu
АН-140-100

Москва, 17 февраля 2017, 09:30 — REGNUM  Морская авиация Тихоокеанского флота РФ получила новый транспортно-пассажирский самолет АН-140−100. Получение авиационной техники — это очередной этап программы планового обновления военно-транспортной авиации ТФ, сообщили в Минобороны РФ.

Новый лайнер предназначен для пассажирских и грузопассажирских перевозок на расстояние до 3700 километров. Максимальная пассажировместимость самолета составляет 52 человека.

Самолет Ан-140−100 является новым турбовинтовым решением и предназначен для эксплуатации по назначению в любых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается плановое оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизация имеющихся образцов. В 2016 году оснащённость частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3%. Исправность техники возросла до 94%. Укомплектованность Вооружённых сил личным составом достигла 93%. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к 2020 доля новейшего вооружения и военной техники должна составить — от 70% до 100%

Справка ИА REGNUM :

Самолет Ан-140−100 — это новая модификация самолета Ан-140. От базового модель Ан-140−100 отличается удлиненным на 1 м размахом крыла и более совершенными по форме мотогондолами. Помимо этого, в конструкцию самолета было внесено еще около 200 изменений. Самолет стал более надежным, дальность полета возросла на 300 км, а высота полета — до 7600 м. На базе Ан-140−100 возможно создание различных модификаций гражданского, военного, а также специального назначения: санитарного, аэрофотосъемочного, геолого-разведочного, грузового и др.

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