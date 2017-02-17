Глава Еврокомиссии: Британии не управиться с Brexit за два года

Достигнуть всех договоренностей и установить полноценные отношения Британии и ЕС за 24 месяца вряд ли возможно

Брюссель, , 09:10 — REGNUM Не менее двух лет потребуется Великобритании для того, чтобы заключить все договоренности по выходу страны из Европейского союза. Об этом заявил председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, сообщает Reuters.

По его словам, достигнуть всех договоренностей и установить полноценные отношения Британии и ЕС за 24 месяца вряд ли возможно. Юнкер пояснил, что для этого самой Британии необходимо изменить по меньшей мере 20 тыс. законов.

Кроме того, Лондон не сможет заключать двусторонние соглашения о торговле, пока не выйдет из ЕС. «Торговые сделки относятся к компетенции ЕС… Британия не может заключать торговые соглашения с половиной мира, пока она занимается обратным», — сказал Юнкер.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла, что процесс выхода из ЕС может длиться до двух лет, если Лондон обратится к 50 статье Лиссабонского соглашения. Процесс выхода Мэй планирует запустить до конца марта 2017 года, она ждет одобрения своих планов верхней палатой парламента (Палатой лордов).