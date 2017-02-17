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В США суд приостановил процесс о миграционном указе Трампа

Политика
Рассмотрение дела будет продолжено, когда президент подпишет новый указ
Суд
succo
Суд

Вашингтон, 17 февраля 2017, 09:01 — REGNUM  Разбирательство по поводу указа президента США Дональда Трампа, предусматривающего ужесточение миграционной политики страны, приостановлено в соответствии с решением Апелляционного суда девятого округа Сан-Франциско. Об этом 17 февраля сообщает Reuters.

В своем решении суд руководствовался тем, что глава государства объявил о намерении подписать новый исполнительный указ. Рассмотрение дела не будет продолжено до тех пор, пока этот новый указ не будет подписан.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля стало известно о том, что Трамп собирается подписать новый указ по миграционной политике, так как выполнение первоначального указа было приостановлено судом. Так, после запроса властей штатов Вашингтон и Миннесота решение о приостановлении миграционного указа было вынесено федеральным судом Сиэтла. Позже апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско оставил в силе решение суда первой инстанции. Вместе с тем отмечается, что суть указа будет сохранена в новой версии документа, в частности в отношении запрета на въезд в США граждан семи мусульманских государств.

Напомним, в конце января Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы приёма беженцев из Сирии. Указанный срок отводится на ревизию программы и выработку плана внесения в неё изменений, которые бы давали гарантию, что прибывающие в США лица не создают угрозы для американцев. Также указ предусматривал приостановку выдачи американских виз для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не исключил подписания нового указа по миграционной политике

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