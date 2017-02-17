Фундаментальной целью национальной безопасности США и их союзников должно по-прежнему быть продвижения демократии, а не пересмотренный, реалистический и целенаправленный подход

Максим Исаев, , 08:57 — REGNUM

Для возвращения величия США страна должна обезопасить себя и свои позиции на глобальной арене, но сделать это будет не возможно, если США перестанут заниматься продвижением демократии по всему миру, пишет бывший посол США в Чешской республике Адриан Басора и его коллега-дипломат Кеннет Яловиц, занимавший пост посла Вашингтона в Грузии и Белоруссии, в статье для The National Interest.

Авторы отмечают, что в ходе первого десятилетия после развала Советского Союза цель президент Джорджа Буша-младшего создания «единой и свободной Европы», а также установление мира за её пределами казалась вполне достижиной. Исчезли угрозы холодной войны, демократические революции, которые прокатились по восточной Европе и другим регионами, «создали оптимизм» относительно продолжающегося прогресса становления либерального международного порядка.

Сейчас через два с половиной десятилетия эта тенденция стала идти обратным путем. В Европу и другие части мира стали возвращаться авторитарные лидеры, которые потрясли уверенность Запада в том, что либеральная демократия, свободные рынки и мирные границы будут по-прежнему играть ключевую роль в международном порядке, сформировавшемся после холодной войны.

Если в 1990-х годах США были «единственной сверхдержавой», то сейчас их глобальные влияние и мощь ставятся под сомнение Китаем и Россией, ему угрожает ослабление Европейского союза, а также острые внутренние противоречия, вскрытые президентской кампанией в США. Угрожают США и террористы, Вашингтону бросают вызов экспансионистские автократии, страна подвергается тайным операциям, массовой дезинформации и пропаганде.

Россия и Китай — «две принципиальные мировые автократические державы» — возглавляют процесс консолидации их модели внутри своих стран, они также выступают за создание альтернативной модели, «основанной на жестком национализме», авторитарном лидерстве и «подавлении прав человека и главенства права».

Россия «посредством своего тайного вмешательства в выборы в США, военных операций на Украине и поддержки правых популистских партий в Европе», работает на «подрыв системы либеральных институтов, права и норм поведения», которые объединяют Европу и США. К сожалению, подчеркивают авторы, эта альтернативная модель набирает обороты в Европе и других регионах. И в список прежде «перспективных новых демократий», таких как Венгрия, Турция, Таиланд и Филиппины, теперь входит и Польша.

Так в чем же связь между безопасностью США и состояние демократии в мире? По мнению авторов, демократические страны редко, если вообще, начинают войны друг с другом или хищнически относятся к своим соседям. Демократические системы и свободные рынки поддерживают друг друга, защищая индивидуальные и групповые свободы. Так, главенство права гарантируется лучше всего демократическими системами. Защита демократического порядка, который нынче подвергается нападками, должна, таким образом, стать одним из приоритетов в стратегическом анализе и политике. И фундаментальной целью национальной безопасности США и их союзников должно по-прежнему быть продвижения демократии, а не пересмотренный, реалистический и целенаправленный подход.

Читайте также: NI: Эксперты рекомендуют Трампу помириться с Россией

Так, на прошедшей недавно конференции в Международном центре Вудро Уильсона в Вашингтоне, посвященной этой теме, ряд экспертов пришел к выводу, что национальные интересы США и их союзников не только позволяют, но и требуют поддержки демократии за рубежом. Не делать этого — значит, закрыть глаза на угрозы самому существованию демократий и международному порядку, благодаря которым США были в безопасности и преуспевали.

Поэтому новой администрации необходима стратегия продвижения демократии. Авторы предлагают последовательный подход, который концентрируется на трех категориях стран, где внешняя поддержка может с наибольшей вероятностью привести к успеху. Из этого списка будут исключены страны, вроде России и Узбекистана, поскольку «действия в их отношении будут напрасны и/или приведут к дискредитации продвижения демократии и оправдают пропаганду режима», поскольку там «приравнивают эти программы к агрессивному вторжению во внутренние дела страны».

Наибольшие перспективы продвижения демократии связаны со странами, в которых недавно произошло крушение «авторитарных режимов» или где эти режимы согласились на процесс передачи власти. Таким странами дипломаты считают, в частности, Тунис, Украину, Мьянму и Индонезию. Также перспективной им представляется работа в странах, в которых «полуавторитарные правительства очевидным образом ослабли и им противостоят широкие движения местного населения», как, например, «в Венесуэле».

Ко второй группе относятся страны, испытывающие регресс демократии, причиной которого является агрессивный характер и частичный успех авторитарного противодействия. Существующим демократическим странам, таким как Польша и Венгрия, нужно помочь, чтобы предотвратить их откат назад. Появляющимся же «демократическим странам», таким как Украина, Молдавия и Грузия нужно оказать поддержку в защите их от внешних попыток подорвать их.

Наконец, в третью группу входят недемократические страны, которые находятся в состоянии между переходом к «демократии и консолидированной диктатурой». К ним относятся такие страны, как Армения, Таиланда и Белоруссия. В них «режимы» сохранили внешние демократические атрибуты для поддержания определенной доли легитимности, вроде контролируемых выборов. Эти атрибуты являются возможностями, которые могут быть использованы для создания фундамента для демократического перехода посредством крайне выверенных программ продвижения демократии.

Понятным образом, основное внимание новой администрации будет направлено на борьбу с террористической угрозой и снижением привлекательности радикальной идеологии для легко внушаемых молодых людей, однако необходимо уделить внимание и перспективам демократической трансформации и ответа на авторитарные контрмеры. В то же самое время граждане США должны подтвердить собственную приверженность демократии и её стандартам на фоне того, как они справляются со своими экономическими проблемами. Для дальнейшего процветания демократии, нет ничего важнее, чем приверженность американским ценностями и принципам, а также их защиты по всему миру.