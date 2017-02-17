Мадуро: США превратились в логово для «бандитов и аморальных людей»

Каракас, , 08:51 — REGNUM Соединенные Штаты Америки часто принимают граждан, которых власти Венесуэлы разыскивают за различные преступления. Об этом, как передает ТАСС, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, выступая перед венесуэльской молодежью.

«Есть люди, я знаю, кто они и где находятся, — говорит глава государства. — Часть которых, к сожалению, когда мы разыскиваем их за преступления, сбегает в США, которые уже давно превратились в логово для предателей, коррупционеров, бандитов и аморальных людей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не хочет конфронтации с новым президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

По его словам, Каракас настроен на налаживание отношений с Вашингтоном при новом руководстве, и он рассчитывает на диалог, построенный на принципе взаимного уважения.

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