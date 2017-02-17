Вице-президент США проведет ряд встреч с мировыми лидерами

Встречи состояться в рамках ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене

Берлин, , 08:44 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс будет убеждать союзников по НАТО, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены своим обязательствам перед союзниками, заявил старший советник по вопросам внешней политики Белого дома. Об этом сообщает Reuters.

Пенс также примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, где будет убеждать ЕС в том, что они являются незаменимыми партнерами для США.

«Когда США и ЕС едины, тогда мы все чувствуем себя в безопасности», — подчеркнул советник.

В Мюнхене Пенс проведет ряд встреч с лидерами государств, в числе которых канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, а также главы Эстонии, Латвии и Литва. Кроме того, вице-президент встретится с основными державами Ближнего Востока.

На встрече с Порошенко, Пенс будет настаивать на выполнении Минских договоренностей о прекращении огня на юго-востоке Украины, добавил советник.

На встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом. Во время переговоров с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и его иракским коллегой Хайдером аль-Абади будет обсуждена совместная борьба с «Исламским государством».

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно, начиная с 1962 года. В 2007 году здесь была произнесена речь президента РФ Владимира Путина, ставшая впоследствии знаменитой. Фактически она знаменовала собой поворот от однополярного подхода в международных отношениях к многополярному.

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