Деньги на проезд депутатам ГД: Все ли ими правильно пользуются?

Депутат Якутии считает, что оплачивать проезд нужно, но контролируя, как используются эти средства

Якутск, , 08:30 — REGNUM Депутатам Госдумы нужно увеличивать расходы на проезд в регионы для общения с избирателями, но при этом следить, по назначению ли парламентарии тратят эти деньги. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Якутии Гаврил Парахин.

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«Я поддерживаю такое предложение. Если бы я был депутатом Госдумы, мне это было бы интересно. Депутаты должны проводить региональные недели у себя на территории, но есть два нюанса: во-первых, они не всегда избираются от своего родного региона. Во-вторых, не все эти деньги будут правильно использовать. А потому надо подумать о том, как это проконтролировать. Куда уйдут неиспользованные деньги? Будут ли региональные недели выполнятся?» — пояснил Парахин.

Парламентарий отметил, что когда у него была корочка помощника депутата Госдумы, она давала ему возможность раз в месяц летать по республике, и это было полезно. В любом случае, увеличивать средства на транспортные расходы депутатов Госдумы надо, уверен он.

Говоря об активности избранных от Якутии федеральных парламентариев, Гаврил Парахин отметил: «Сейчас наш депутат Галина Данчикова очень активно передвигается по республике, показывая пример Федоту Тумусову. Может, потому что это её новая должность, она в региональные недели полностью уделяет внимание республике. Но опять же, может и Тумусов ездит в регион, но это не освещается, а за Данчиковой ходит камера».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос необходимости увеличить для депутатов Госдумы объем средств, выделяемых на транспорт для обеспечения поездок в регионы, поднял вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

«Основной вопрос — не хватает средств для обеспечения поездок депутатов в региональную неделю, эта тема долго обсуждалась, видимо, на эту статью средства будут добавлены, возможности есть», — сказал он, обратив внимание на парадоксальную вещь — у некоторых регионов километр/час в разы больше, чем в других.

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