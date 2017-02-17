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Оппозиция Южной Кореи поддержала арест вице-президента Samsung

Политика
До вынесения решения суда Ли Чжэ Ён будет находиться в тюрьме города Йыван

Сеул, 17 февраля 2017, 08:14 — REGNUM  Арест вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который фактически руководит компанией, положительно скажется на расследовании коррупционного дела в отношении экс-президента страны Пак Кын Хе. Об этом заявил Юн Квак Сук, официальный представитель Демократической партии «Тобуро» — основной оппозиционной партии страны. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

По его словам, Samsung и другие крупные корпорации направляли президенту большие объемы средств и участвовали в интригах, чтобы получить различные льготы. Теперь они должны понести наказание.

«Мы ожидаем, что Пак Кын Хе также может быть предъявлено обвинение во взяточничестве в связи с сегодняшним решением суда», — отметил Юн Квак Сук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд центрального округа Сеула выдал ордер на арест вице-президента компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна. Его подозревают в причастности к коррупционному скандалу вокруг Пак Кын Хе, отстраненной от должности главы государства. По версии следствия, в 2015 году Samsung заключила контракт на сумму свыше $18 млн с базирующейся в Германии компанией, владелицей которой является фигурантка коррупционного скандала Цой Сун Силь, входившая в окружение экс-президента Южной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Южной Кореи выдал ордер на арест вице-президента Samsung

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