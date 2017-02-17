В столице Туркмении началась церемония инаугурации президента

Ашхабад, , 08:11 — REGNUM Инаугурация избранного президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова началась в Ашхабаде, передаёт RT.

На торжественную церемонию прибыли депутаты Меджлиса Туркменистана, члены правительства, представители правоохранительных и военных ведомств. Также в мероприятии участвуют представители ЦИК.

Уточняется, что второй президент Туркмении Бердымухамедов избран на третий срок. Он будет руководить государством ещё семь лет (ранее президентский срок составлял пять лет).

Напомним, на выборах Бердымухамедов заручился абсолютным большинством голосов: за него высказались 97,69% граждан.

Минувшим президентским выборам предшествовали конституционные реформы, в результате которых президентский срок был продлён до семи лет. Также реформы ввели возрастной ценз: кандидат в президенты не должен быть старше 70 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля президент России Владимир Путин направил Бердымухамедову телеграмму, в которой поздравил политика с победой на выборах. По мнению российского главы государства, Бердымухамедов вносит важный вклад в развитие российско-туркменских отношений.

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