Глава МИД Италии: «Отношения ЕС, США и РФ не должны оставаться холодными»

Тема санкций должна быть преодолена, и тогда можно будет вести разговор о восстановлении формата G8

Бонн, Германия, , 07:46 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано считает, что существует вероятность возвращения к формату G8 — в случае благоприятного итога по вопросу с антироссийскими санкциями. Сейчас этот вопрос прорабатывается, сообщил глава МИД Италии в ходе встречи G20 в Бонне (Германия), сообщает ANSA.

«Только глупый человек может думать, что отношения между США и Россией, и между ЕС и Россией должны оставаться холодными», — сказал Алфано.

По его словам, тема санкций должна быть преодолена, и тогда можно будет говорить о G8. «Это цель, над которой ведётся работа», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Альфано заявил, что в Бонне будет обсуждать вопрос санкций в отношении России и отношения с Москвой в целом с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Итальянский министр уточнил, что на переговорах с американским коллегой постарается «глубже и яснее понять американский подход к этим проблемам».

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