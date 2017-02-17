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Глава МИД Италии: «Отношения ЕС, США и РФ не должны оставаться холодными»

Политика
Тема санкций должна быть преодолена, и тогда можно будет вести разговор о восстановлении формата G8

Бонн, Германия, 17 февраля 2017, 07:46 — REGNUM  Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано считает, что существует вероятность возвращения к формату G8 — в случае благоприятного итога по вопросу с антироссийскими санкциями. Сейчас этот вопрос прорабатывается, сообщил глава МИД Италии в ходе встречи G20 в Бонне (Германия), сообщает ANSA.

«Только глупый человек может думать, что отношения между США и Россией, и между ЕС и Россией должны оставаться холодными», — сказал Алфано.

По его словам, тема санкций должна быть преодолена, и тогда можно будет говорить о G8. «Это цель, над которой ведётся работа», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Альфано заявил, что в Бонне будет обсуждать вопрос санкций в отношении России и отношения с Москвой в целом с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Итальянский министр уточнил, что на переговорах с американским коллегой постарается «глубже и яснее понять американский подход к этим проблемам».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Италии намерен обсудить с Тиллерсоном отношения с Россией

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