Премьер-министр Турции прибыл на Мальту Политика В ходе переговоров будут рассмотрены проблемы взаимоотношения Турции и ЕС

Валлетта, , 07:29 — REGNUM Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в столицу Мальты по приглашению руководства страны, сообщает Anadolu. Йылдырым был официально приглашен премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом, он проведет встречу с президентом Мальты Мари-Луизой Колейро Прека. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждены вопросы взаимоотношения Турции и ЕС, а также другие вопросы международных отношений. В настоящее время Мальта председательствует в Евросоюзе.

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