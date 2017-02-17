Премьер-министр Турции прибыл на Мальту
В ходе переговоров будут рассмотрены проблемы взаимоотношения Турции и ЕС
Валлетта, 17 февраля 2017, 07:29 — REGNUM Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл в столицу Мальты по приглашению руководства страны, сообщает Anadolu.
Йылдырым был официально приглашен премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом, он проведет встречу с президентом Мальты Мари-Луизой Колейро Прека.
Как ожидается, во время переговоров будут обсуждены вопросы взаимоотношения Турции и ЕС, а также другие вопросы международных отношений. В настоящее время Мальта председательствует в Евросоюзе.
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