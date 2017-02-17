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СМИ: Вице-адмирал Харуорд отказался стать помощником по нацбезопасности США

Политика
Харуорд не согласен с кадровым составом аппарата
Белый дом
skeeze
Белый дом

Вашингтон, 17 февраля 2017, 07:28 — REGNUM  Вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Харуорд ответил отказом на предложение американского руководства стать помощником президента по национальной безопасности. Информацию предоставили осведомлённые источники, передаёт телекомпания CBS.

Причина в разных взглядах на состав аппарата сотрудников ведомства. Харуорд считает, что у него должна быть своя команда, но администрация президента отказала ему.

В этой связи упоминается фигура Кэти Макфарланда, заместителя ушедшего в отставку Майкла Флинна, который, несмотря на отставку шефа, будет продолжать работать на своём посту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Гарвард ответил отказом на предложение американского руководства стать советником президента США по национальной безопасности, ранее занимаемую Флинном. Уточняется, что Гарвард не уверен, что сможет собрать свою команду. По данным издания, президент США Дональд Трамп намерен убедить Гарвард занять высокий пост.

Напомним, в настоящее время должность советника президента страны по национальной безопасности временно занимает генерал в отставке Кит Келлогг. Он и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус также являются претендентами на этот пост.

Флинн ушёл в отставку 13 февраля после обвинений в его адрес, связанных с переговорами, которые он вёл с российский послом в США Сергеем Кисляком. Американское руководство перестало доверять Флинну, обвинив его в том, что он ещё до инаугурации Трампа обсуждал снятие антироссойских санкций с российским дипломатом.

Флинн отрицал обвинения, но затем признал, что не полностью отчитался перед Белым домом о контактах с Кисляком.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Вице-адмирал Гарвард отказался сменить Флинна в администрации США

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