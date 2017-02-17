Глава МИД Италии намерен обсудить с Тиллерсоном отношения с Россией

Рим, , 05:59 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что намерен обсудить с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном на полях саммита G20 в Бонне вопрос антироссийских санкций и отношения с Россией в целом, передаёт агентство ANSA.

«Слишком легко было сказать, что новая администрация США сделала разворот в вопросе санкций, и на поверхность вышло слишком много поспешных выводов о новой внешней политике США», — сказал глава МИД Италии.

Он отметил, что на встрече с Рексом Тиллерсоном постарается «глубже и яснее понять американский подход к этим проблемам».

Со свой стороны Альфано подчеркнул, что Италия остаётся верна принципу, что санкции «не могут продолжаться вечно» и продлеваться автоматически. По его словам, санкции «являются не целью, а одно из средств», и путь их отмены лежит через реализацию Минских договорённостей обеими сторонами.

Итальянский министр также выразил надежду, что «преодолев вопрос санкций, можно будет вернуться к формату G8» с участием России. Он отметил, что «в этом направлении сейчас идёт работа», но пока «время ещё не пришло».

Альфано подтвердил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 17 февраля. В этой связи он подчеркнул, что Россия остаётся важнейшим партнёром для Италии как «гарант мира», способный сыграть роль в кризисных регионах, таких как Ливия.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля в Бонне состоялись первые переговоры Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Подробности встречи не раскрывались. По её завершении госсекретарь США сообщил, что переговоры были «продуктивными». Он также подчеркнул, что Вашингтон будет отстаивать свою позицию в отношениях с Москвой по вопросам, в которых взгляды двух стран расходятся.

Глава МИД России, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что тема санкций в ходе встречи не обсуждалась. «Мы санкции не обсуждаем, мы исходим из того, что это аномалия и те, кто к санкциям прибегал, должны оценить для себя, насколько это эффективно, насколько это отвечает нормальному общению между государствами и насколько стремление искусственно политизировать ту или иную тему отвечает интересам самих государств, которые к этому прибегают», — сказал он.