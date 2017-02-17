Global Times: Западные СМИ бесстыдно защищают террористов

«Если организация, находящаяся в Европе будет защищать каждый террористический акт в европейских странах, оправдывая их безысходной необходимости, сможет ли такая группа людей существовать на контенте?», — обозреватель

Пекин, , 05:46 — REGNUM Западные СМИ скрывают новости о терактах и насилии, происходящем в Китае или же оправдывают преступников. В частности, бандитское нападение трех головорезов, ранивших ножами 10 человек, пять из которых погибли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, не было освещено должным образом в западных СМИ, сообщает 17 февраля китайская газета Global Times.

Ряд ключевых СМИ Запада опубликовали новость, но большинство из них поставило слово «головорезы» в кавычки. Всемирный уйгурский конгресс (WUC), расположенный в Мюнхене встал на защиту атакующих, объясняя их действия тем, что у них нет возможности выражения мирного протеста. И все эти бесстыдные высказывания были растиражированы западными СМИ, сообщает обозреватель Global Times.

Постоянно атакуемая террористами Европа при этом придерживается зачастую двойных стандартов в вопросе экстремизма и терроризма. Она не чувствует боли от актов насилия со стороны террористов в Китае, её интересует лишь вопрос «что заставляет этих людей идти таким ужасным путем?». При этом она отказывается проявить единение с китайским обществом в осуждении актов терроризма.

Все террористы, особенно смертники имеют свои собственные трагические мотивы. С их точки зрения, все террористические атаки — это эпическое возмездие.

Однако, они чудовищны. Какими бы мотивами не руководствовались атакующие, их действия за гранью добра, зла и справедливости, продолжает обозреватель.

У некоторых людей на западе ложное представление о добре и зле. Личные интересы же стали стандартом суждения.

«WUC не осудил убийц в Синьцзяне, они всего лишь оценили поступок. И если западные СМИ объективно смотрят на происходящее, как они могут оправдывать насильников и убийц?», — задается вопросом издание.«Если же организация, находящаяся в Европе будет защищать каждый террористический акт в европейских странах, оправдывая их безысходной необходимости, сможет ли такая группа людей существовать на контенте?»

Обозреватель также отмечает, что после терактов во Франции, Шанхайская телебашня в Китае была подсвечена цвета французского флага. Однако, после действий головорезов в Синьцзяне, западные СМИ процитировали высказывания, оправдывающие преступников.

«Западные СМИ, вы в своем уме?», — задает риторический вопрос Global Times.

ИА REGNUM напоминает, что на днях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая бандиты напали на мирных граждан. В результате ножевых ранений пять человек скончались по пути в госпиталь. Кроме того, за последние три месяца в регионе выявлено 7 случаев публикации экстремистских материалов сети интернет.

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