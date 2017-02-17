Майкла Флинна могут обвинить в даче ложных показаний ФБР

Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Против экс-советника президента США по национальной безопасности Майка Флинна может быть возбуждено уголовное дело из-за дачи им ложных показаний ФБР относительно содержании его беседы с послом России Сергеем Кисляком. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

По информации издания, общаясь с агентами ФБР 24 января, Майк Флинн сообщил, что не обсуждал с российским дипломатом темы антироссийских санкций до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США. Однако, как отмечается в материале, такие показания «противоречат содержимому сообщений, перехваченных спецслужбами».

Издание напоминает, что дача ложных показаний ФБР является преступлением в Соединённых Штатах. Вместе с тем отмечается, что привлечь Флинна к уголовной ответственности может оказаться непросто. Для этого потребуется заручиться поддержкой Минюста. Кроме этого, экс-советник президента может оспорить толкование понятия санкций, тем самым доказав свою правоту, говорится в материале.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля президент США Дональд Трамп принял отставку Майкла Флинна, поводом для которой послужило обсуждение советником главы государства антироссийских санкций с послом России Сергеем Кисляком.

Своё решение Майкл Флинн мотивировал тем, что он не полностью проинформировал вице-президента Майкла Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с российским дипломатом. Исполняющим обязанности советника президента США был назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

Читайте также:

Демократы раскручивают «дело Флинна» для удара по администрации Трампа

Генерал Флинн и враги народа. Американского народа

Флинн стал жертвой подрыва курса США на сближение с РФ — AC