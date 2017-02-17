Но уже превратил Белый дом в «отлаженную машину»

Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме признался, что «унаследовал беспорядок», передает Associated Press.

«Давайте будем честными, — сказал Трамп. — Я унаследовал беспорядок, беспорядок у себя дома, беспорядок за рубежом».

Тем не менее, Трамп отметил, что ему уже удалось превратить Белый дом в «отлаженную машину» и в США «никогда не было президента, который сделал бы так много за такой короткий период времени».

Напомним, Дональд Трамп дал большую пресс-конференцию в Белом доме, главной темой которой стали отношения нового президента и СМИ — львиную долю речи Трампа занимали вопросы доверия граждан США к СМИ, «фэйковых новостей» про связи с Россией, работы американских медиа на штаб Демократической партии.

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