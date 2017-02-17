ФСБ задержала на Сахалине четырёх мигрантов, пытавшихся отправиться в Сирию

Южно-Сахалинск, , 04:05 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине группу мигрантов из стран Центральной Азии, намеревавшихся отправиться в Сирию для вступления в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

По информации ведомства, четверо задержанных длительное время находились на территории России нелегально. Один из них ранее привлекался к уголовное ответственности за незаконное пересечение границы и взятку, а также разыскивался властями Узбекистана за преступления экстремистской направленности и наемничество.

Сообщается, что по решению суда все четверо уже переданы правоохранительным органам у себя на родине для проведения в отношении них дальнейших проверочных мероприятий и привлечения к ответственности. Въезд на территорию России данным лицам запрещён.

Напомним, в конце января этого года официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский сообщил о снижении количества выходцев из России в рядах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель НАК также отметил, что российские спецслужбы фиксируют уменьшение пополнения рядов террористической группировки. По его словам, это происходит благодаря успешным действиям ВКС России в Сирии.