Юнкер: Европа не будет «прогибаться» под США

Мюнхен, Германия, , 03:42 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не будет «прогибаться» под требования США об увеличении военных расходов в рамках Североатлантического договора, передает Reuters.

Два дня назад, на саммите министров обороны стран НАТО, глава Пентагона Джим Мэттис напомнил европейским коллегам о необходимости «справедливо разделять» военные расходы альянса.

«Этому американскому требованию уже много, много лет, — заявил Юнкер на конференции по безопасности в Мюнхене. — Я категорически против того, чтобы мы на это пошли».

По словам Юнкера, для Германии увеличение доли военных расходов с существующих 1,22% ВВП до 2% будет означать отсутствие профицита бюджета, что вредно для «современной политики стабильности».

«Мне не нравится, что наши американские друзья сужают концепцию безопасности до чисто военных расходов», — пояснил Юнкер.

По словам Юнкера, ЕС может «гораздо более эффективно тратить деньги».

Напомним, требование «справедливого распределения» военных расходов странами-участниками НАТО озвучивалось президентом США Дональдом Трампом еще в ходе предвыборной кампании и послужило причиной большого недовольства со стороны европейских союзников Соединенных Штатов. 15 февраля данное требование официально подтвердил Министр обороны США.

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