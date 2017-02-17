СМИ: Вице-адмирал Гарвард отказался сменить Флинна в администрации США

Назначению Роберта Гарварда на пост советника президента США помешали разногласия с Белым домом по вопросу кадрового обеспечения совета безопасности, сообщают источники

Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Гарвард отказался занять пост советника президента США по национальной безопасности, освободившийся после отставки Майкла Флинна, передаёт CBS News.

Как сообщили источники телеканала, знакомые с ситуацией, Роберт Гарвард отказался от должности из-за разногласий с Белым домом по вопросу кадрового обеспечения совета безопасности. Отмечается, что вице-адмирал настаивал на возможности формирования своей собственной команды, с чем не согласились в администрации президента.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля президент США Дональд Трамп принял отставку Майкла Флинна, поводом для которой послужило обсуждение советником главы государства антироссийских санкций с послом России Сергеем Кисляком.

Своё решение Майкл Флинн мотивировал тем, что он не полностью проинформировал вице-президента Майкла Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с российским дипломатом. Исполняющим обязанности советника президента США был назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

Позднее в СМИ появилась информация, что представители администрации Дональда Трампа предложили занять пост советника по нацбезопасности вице-адмиралу Роберту Гарварду, который с 2011 по 2013 год являлся заместителем командующего Центральным командованием ВС США и имеет опыт боевых действий в Ираке и Афганистане.

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