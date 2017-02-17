Режим прекращения огня в Сирии за сутки был нарушен четыре раза

Соглашения о примирении заключили ещё два населённых пункта в провинции Дамаск

Москва, , 03:18 — REGNUM В Сирии за сутки 16 февраля подтверждено четыре нарушения режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано три нарушения в провинции Латакия», — говорится в документе.

Сообщается также, что турецкой частью представительства было зафиксировано шесть нарушений в провинциях Деръа, Дамаск и Алеппо, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной было подтверждён только один факт нарушения.

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В течение суток подписано ещё два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Аль-Баят и Хутайтат-эт-Туркуман в провинции Дамаск. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1251.

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За сутки под контроль правительственных войск Сирии перешло 86,8 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года освобождено более 1688 квадратных километров территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 49 населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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