Министр обороны Израиля «готов поговорить» с палестинцами

Иерусалим, Израиль, , 02:27 — REGNUM Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что «готов поговорить» напрямую с палестинцами, минуя Хамас, передает Associated Press.

По словам министра, для «прямого диалога» он будет проводить видеоконференции и готов отвечать на все вопросы, которые ему будут заданы через сайт военного ведомства COGAT.

Напомним, ранее к «возобновлению диалога» с Палестиной и ограничению поселенческой активности Израиль призвал президент США Дональд Трамп. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли также заявила, что Соединенные Штаты намерены «усадить обе стороны за стол переговоров и дать им по-новому взглянуть на ситуацию».

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