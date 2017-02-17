Коллегия Минобороны обсудит итоги внезапной проверки ВКС России

Москва, , 02:27 — REGNUM Коллегия Минобороны России на заседании 17 февраля обсудит итоги комплексной проверки Воздушно-космических сил России, которая прошла 7−9 февраля. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России. Коллегия обсудит итоги комплексной проверки Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

Также в ходе заседания планируется обсудить мероприятия по выполнению Плана деятельности Восточного военного округа на 2016−2020 годы и рассмотреть вопрос об утверждении Перечня строительства объектов военной инфраструктуры на 2017 год.

Сообщается, что в работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооружённых сил, представители органов государственной власти, а также общественных и других организаций.

Напомним, внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил России была проведена по приказу верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. В проверке было задействовано порядка 45 тысяч военнослужащих и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники. Также была дана оценка готовности системы ПВО Москвы и Центрального промышленного района к эффективному выполнению задач по охране воздушного пространства.