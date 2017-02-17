«Дело против Вороненкова никакой политики под собой не имеет»

Москва, , 01:57 — REGNUM Трудно найти какое-то чёткое и однозначное определение для такого рода людей, ничего оригинального нет. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 сделал советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн, комментируя бегство на Украину оперной певицы Марии Максаковой и её супруга, бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.

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«Я эту ситуацию воспринимаю не только как учёный, но и лично, поскольку работал с Максаковой и Вороненковым в VI созыве Госдумы РФ, более того — в составе одного комитета, — отметил спикер. — Появляется категория людей, ничего оригинального и революционного здесь нет, когда они понимают, что начинает пахнуть жареным, они чувствуют реальную угрозу и опасность для себя, они пытаются от вполне законного правосудия убежать, продавая себя подороже. Известный принцип: кто должен кричать громче всех «держи вора?».

«Есть уголовное дело, оно появилось ни вчера и ни сегодня, — добавил Александр Хинштейн.— Если будут попытки утверждать, что это месть сегодня господину Вороненкову за его принципиальную и честную позицию, за откровенные интервью украинским СМИ — это ложь. Дело никакой политики под собой не имеет, абсолютно мошенническая история с хищением здания в центре Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2017 года стало известно, что оперная певица Мария Максакова и ее супруг, бывший депутат Государственной думы от КПРФ Денис Вороненков, бежали на Украину, чтобы избежать российского правосудия. На следующий день появилась информация, что Вороненкова объявили в федеральный розыск, ему заочно предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупного размера.

Оказавшись на Украине, Вороненков дал интервью местным СМИ, в которых жёстко раскритиковал систему власти в современной России и её президента.