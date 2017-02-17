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Теракт в Афганистане: Убиты студенты медресе в провинции Пактика

Политика
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял

Кабул, 17 февраля 2017, 01:23 — REGNUM  Вчера вечером в результате подрыва мины, установленной террористами в афганской провинции Пактика, погибли 12 человек, трое получили ранения, передает Associated Press.

По словам губернатора провинции Элиаса Вахдата, взрывом был уничтожен микроавтобус, на борту которого находилось 15 человек, в том числе семеро студентов медресе. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, однако местные власти считают ответственными за нападение боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, вчерашний день был отмечен сразу несколькими крупными терактами в странах Ближнего Востока и Средней Азии.

Так, в результате взрыва заминированного автомобиля в шиитском районе в иракском Багдаде погибло 48 человек, десятки получили ранения. В результате атаки террориста-смертника в суфийской мечети пакистанского города Сехван-Шари погибло 70 человек, около 150 человек получили ранения.

Ответственность за теракты в Багдаде и Сехван-Шари взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В результате третьего за сутки теракта в Пакистане погибло два человека

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