Суд Южной Кореи выдал ордер на арест вице президента Samsung

Сеул, , 01:20 — REGNUM Суд центрального округа Сеула выдал ордер на арест вице-президента компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, подозреваемого в причастности к коррупционному скандалу вокруг экс-президента страны Пак Кын Хе, передаёт агентство Reuters.

Сообщается, что ожидать решения суда по своему делу Ли Чжэ Ён будет в тюрьме города Йыван в 15 км от Сеула. Следствие должно быть завершено до 28 февраля.

Вице-президента Samsung дважды вызывался на допрос в прокуратуру. После первого допроса в середине января прокуратура вынесла постановление о его аресте, но оно было отклонено судом. Повторный допрос состоялся на минувшей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, Ли Чжэ Ён, фактически являющийся главой крупнейшей южнокорейской корпорации, подозревается во взяточничестве. В 2015 году Samsung заключила контракт на сумму свыше $18 млн с базирующейся в Германии компанией, владелицей которой является фигурантка коррупционного скандала Цой Сун Силь, входившая в окружение экс-президента Южной Кореи.

Следствие полагает, что в обмен на заключение контракта государственный пенсионный фонд под давлением администрации президента поддержал слияние двух предприятий, являющихся подрядчиками Samsung. Глава пенсионного фонда Мун Хён Пхё был задержан месяцем ранее, и ему уже предъявлены обвинения в коррупции. В настоящее время следствие также устанавливает причастность к сделке самой Пак Кын Хе.