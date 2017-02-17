Южная Корея вернет останки китайских солдат

Ежегодно проводятся переговоры о передаче останков китайских солдат, найденных в Республике Корея, которые обычно передаются перед китайским праздником Цинмин

Пекин, , 01:11 — REGNUM Республика Корея согласилась вернуть останки китайских солдат, убитых в Корейской войне 1950−1953 гг, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на МИД КНР 16 февраля.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан на ежедневной пресс-конференции заявил, что Южная Корея передаст КНР останки 20 китайских солдат 22 марта этого года.

С 2014 года Южная Корея передала Китаю останки 541 китайского добровольца, убитого на той войне.

Последнее соглашение было достигнуто на китайско-корейской встрече в Сеуле в среду. Ежегодно проводятся переговоры о передаче останков китайских солдат, найденных в Республике Корея, которые обычно передаются перед китайским праздником Цинмин (день поминовения усопших) в начале апреля.

«В этом году мы станем свидетелями четвертой передачи останков», — сказал Гэн. «Китай продолжит переговоры с Республикой Корея по этому вопросу».

Добровольцы из КНР сражалась в Корейской войне на стороне армии КНДР против южнокорейской армии, поддерживаемой вооруженными силами США в период 1950 — 1953 гг. По последним данным, почти 200 000 китайских добровольцев было убито в той войне, большинство из которых захоронены на Корейском полуострове.