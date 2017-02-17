Захар Прилепин прокомментировал возбуждение против него дела на Украине

Донецк, , 00:58 — REGNUM Майора Вооружённых сил ДНР, российский писатель Захар Прилепин заявил, что не переживает из-за возбуждённого против него на Украине уголовного дела, передаёт телеканал RT.

«Я пишу письмо Порошенко: «Прости меня, Петя». Я лично приду и всё объясню», — в шутку прокомментировал Прилепин.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что в отношении Прилепина было открыто уголовное производство по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Финансирование терроризма» Уголовного кодекса Украины.

Ранее, напомним, Захар Прилепин стал заместителем командира одного из подразделений Донецкой Народной Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовное дело против Захара Прилепина завела служба безопасности Украины