Захар Прилепин прокомментировал возбуждение против него дела на Украине
Донецк, 17 февраля 2017, 00:58 — REGNUM Майора Вооружённых сил ДНР, российский писатель Захар Прилепин заявил, что не переживает из-за возбуждённого против него на Украине уголовного дела, передаёт телеканал RT.
«Я пишу письмо Порошенко: «Прости меня, Петя». Я лично приду и всё объясню», — в шутку прокомментировал Прилепин.
Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что в отношении Прилепина было открыто уголовное производство по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Финансирование терроризма» Уголовного кодекса Украины.
Ранее, напомним, Захар Прилепин стал заместителем командира одного из подразделений Донецкой Народной Республики.
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