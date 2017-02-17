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Специальный посланник главы КНР появится на инаугурации президента Гамбии

Политика
Вице-спикер Национального комитета при Народном политическом консультативном совете Китая Ма Пейхуа будет специальным посланником, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан

Пекин, 17 февраля 2017, 00:45 — REGNUM  Специальный посланник главы КНР будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Гамбии Адама Бэрроу и празднествах по поводу дня независимости африканской страны 18 февраля, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа» 16 февраля.

Вице-спикер Национального комитета при Народном политическом консультативном совете Китая Ма Пейхуа будет специальным посланником, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан на ежедневном брифинге перед прессой.

С момент возобновления дипломатических отношений между КНР и Гамбией в марте 2016 года, сотрдуничество между двумя странами в различных сферах начало успешно развиваться, передает слова Гэна «Синьхуа».

"Восстановление китайско-гамбийских дипломатических связей является важной составляющей ключевых интересов двух стран и их граждан», — заявил дипломат.

Гэн также отметил, что Китай одобряет приверженность нового гамбийского правительства к политике «одного Китая», при этом Китай готов работать на развитие дружественного сотрудничества во имя взаимной выгоды граждан двух стран.

Исполнение соглашений, достигнутых в 2015 году на Форуме сотрудничества Китай-Африка в Йоханнесбурге может стать возможностью для вывода двусторонних отношений на новый уровень, полагает Гэн.

ИА REGNUM напоминает, что дипломатические отношения между КНР и Гамбией были восстановлены в марте 2016 года после более чем двадцатилетнего периода их отсутствия в связи с установлением в 1995 году официальных контактов африканского государства с Тайванем. При этом, впервые официальные двусторонние дипломатические отношения были выстроены в 1974 году.

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