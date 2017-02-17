В ДНР заявили об обстреле Авдеевки танками ВСУ, сообщается о гибели жителя

Украинская сторона сообщила о гибели жителя Авдеевки в результате обстрела, в ДНР обвиняют украинских силовиков в обстреле города для сокрытия инцидента с боеприпасами

Авдеевка, Украина, , 00:42 — REGNUM Председатель оккупационной Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин сообщил о гибели в результате обстрела жилого района Авдеевки мирного жителя и ранении ещё одного, передаёт телеканал «112 Украина».

«Как по мне, это был или танк, или САУ. Попали в три жилых дома. Есть один погибший и один раненый. У раненого ожог ног, сейчас ему оказывают помощь. Ещё есть подозрение, что ещё один человек под завалами», — сообщил Малыхин в эфире телеканала.

Он добавил, что к настоящему времени обстрел прекратился.

В свою очередь заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил на брифинге, что в селе Опытное, расположенном на оккупированной ВСУ территории Ясиноватского района, произошло возгорание боеприпасов с их последующей детонацией.

«Разлет осколков пришелся в том числе на окраины Авдеевки. Для сокрытия инцидента и боеприпасов ВСУ украинские силовики открыли огонь по Авдеевке из танков», — сказал замком», — приводит слова Басурина «Донецкое агентство новостей».

Он подчеркнул, что огонь по городу вёлся из орудий танков Т-90, которых нет на вооружении армии ДНР. «Есть только танки Т-64, которые достались от киевских силовиков после известных «котлов», — добавил Басурин.