США в ООН: Мы поддерживаем решение «двух государств» для Палестины, но...

Нью-Йорк, США, , 00:36 — REGNUM Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли озвучила отношение американского руководства по израильско-палестинскому вопросу в своем докладе Совету Безопасности, передает Associated Press.

По словам Хейли, «США поддерживают решение «двух государств», но… в большей степени поддерживает мир и стабильность». Для израильско-палестинского урегулирования Соединенные Штаты намерены «усадить обе стороны за стол переговоров и дать им по-новому взглянуть на ситуацию».

Также Хейли отметила, что США «не считают проблему поселений (израильских поселений на палестинской территории — прим. ИА REGNUM ) помехой для достижения мира» и «более не допустят чудовищной ошибки резолюции 2334», принятой Совбезом ООН в декабре 2016 года.

Напомним, согласно резолюции СБ ООН №2334 вся «поселенческая активность» Израиля на территории Палестины, в том числе в Восточном Иерусалиме, была признана незаконной.

Ответом на принятие резолюции, состоявшееся во многом благодаря позиции «уходящей» администрации президента США Барака Обамы, стала эскалация напряженности в самой Палестине, обострение отношений между Израилем и США, а также активизация «поселенческой активности» правительства Израиля.

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