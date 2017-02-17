В Йошкар-Оле решили сократить число заместителей мэра

В настоящее время заместить градоначальника могут шесть должностных лиц

Йошкар-Ола, , 00:35 — REGNUM В Йошкар-Оле могут сократить число заместителей мэра. Соответствующий вопрос депутаты Горсобрания рассмотрят в ходе очередной сессии, проект решения опубликован на портале собрания депутатов.

«Внести в структуру администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»… следующие изменения: в разделе «Заместители главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города)» слова «заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), начальник управления архитектуры и градостроительства» исключить», — говорится в документе.

Таким образом, у главы столицы Марий Эл может остаться пять заместителей и один первый заместитель. Упраздняемую должность сейчас в статусе исполняющего обязанности занимает Андрей Дождиков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре прошлого года глава Марий Эл Леонид Маркелов подписал указ, согласно которому численность госслужащих и работников органов исполнительной власти республики сократится на 114 человек до начала 2017 года.Глава региона рекомендовал разработать предложения по оптимизации численности служащих в Госсобрании, счетной палате, конституционном суде и ЦИКе республики.При этом в Марий Эл не первый раз пытаются сократить раздутый штат госслужащих. В 2014 — 2015 годах в регионе проводилась двухэтапная оптимизация, которая предполагала сокращение 80 чиновников. До 1 июля 2014 года — первый этап, когда увольняли 35 человек, и второй этап — до 1 июля 2015 года, с увольнением еще 45 чиновников.

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