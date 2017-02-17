Российские дипломаты в Венесуэле пошли в народ

Каракас, , 00:35 — REGNUM «В начале уходящей недели дипломаты Посольства России в Каракасе, по приглашению венесуэльской студенческой организации «Конексьон Усемиста». выступили с лекцией «Роль России в современной системе международных отношений», подробно рассказав слушателям — студентам выпускных курсов и специалистам Школы политологических исследований при Университете Св. Марии — о приоритетах внешней политики России, наших инициативах на международной арене и видении путей преодоления актуальных проблем и вызовов современности, а также перспективах дальнейшего наращивания российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства», сообщается на странице Посольства России в Венесуэле в социальной сети Facebook.

Отметим, что ранее сотрудники российского посольства в стране-стратегическом партнере не баловали местную публику, включая молодежные и общественные организации левых сил, своим вниманием. Что означает «видение путей преодоления актуальных проблем» не очень понятно. Но, видимо, долгое нахождение в иноязычной среде не может не влиять на способ изъяснения российского дипломата.

А, по сути, вряд ли в ситуации острого внутриполитического кризиса, заявлений парламента Венесуэлы о «сомнительных» и даже незаконных сделках между «Роснефтью» и PDVSA, и неминуемой скорой смене политических элит можно всерьез рассуждать о «наращивании стратегического партнерства» между Россией и Венесуэлой.

Однако, есть и позитивные тенденции в деятельности посольства России в Венесуэле. 27 января 2017 года ИА REGNUM опубликовало статью «Информационный коллапс российского посольства в Венесуэле», где подвергло критике состояние официального сайта диппредставительства России в Каракасе. Напомним, что в разделе сайта «российско-венесуэльские отношения» последние мероприятия были датированы 2011 годом. Не были должным образом освещены и иные разделы сайта. Посольство России в Венесуэле правильно восприняло критику и внесло существенные исправления в свой официальный сайт.

Читайте ранее в этом сюжете: Информационный коллапс российского посольства в Венесуэле