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Совет сторонников «Единой России» запускает три новых проекта

Политика
Сторонники «Единой России» сделали ставку на НКО, экспертов и региональных активистов

Москва, 17 февраля 2017, 00:34 — REGNUM  В Москве прошло заседание Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», на котором был принят ряд ключевых решений — о запуске трех федеральных проектов и о назначении сопредседателей Центрального совета. Также был определен регламент работы региональных советов сторонников партии.

На заседании были избраны сопредседатели Центрального совета — Сергей Боярский, Петр Толстой и Евгения Лазарева. Также были согласованы кандидаты на должности председателей советов сторонников Партии в регионах.

«В каждом отдельном субъекте РФ назначен координатор, ответственный за реализацию проектов Сторонников. Эти проекты направлены на улучшение социального климата, поддержку инициатив, предлагаемых социально-ориентированными НКО и активными гражданами, а также на организацию экспертного обсуждения актуальных вопросов на региональном и федеральном уровне», — заявила Евгения Лазарева.

По словам Сергея Боярского, координатора «Клуба сторонников», проект станет дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем, выработки конкретных предложений, объединения лучших региональных практик.

«Для нас важно, чтобы по результатам каждого собрания клуба формировались четкие и проработанные предложения, которые в дальнейшем найдут своего «проводника» на федеральном уровне. Многие из них могут стать основой для законопроектной работы как в законодательных собраниях, так и Государственной Думе», — пояснил Сергей Боярский.

«Мониторинг социальных конфликтов» — проект, направленный на своевременное выявление социальных проблем в регионах. Тестировать систему мониторинга будем на нескольких темах (уровень удовлетворенности граждан предоставляемыми госуслугами и случаи необоснованного повышения цен на лекарства), — заявил координатор проекта Петр Толстой, — Региональные советы сторонников также будут проводить «контрольные закупки», к примеру, пользоваться услугами по регистрации ИП. Перечень тем для мониторинга открыт и будет постоянно пополняться, исходя из возникающей повестки».

«Проект «Моя сторона» окажет поддержку активистам и социально-ориентированным НКО. Планируется организовать регулярный обмен опытом между регионами с целью тиражирования и масштабирования лучших проектных кейсов. Проект ориентирован на создание позитивного медиаконтента, который будет формировать чувство сопричастности к общему делу и неравнодушия к происходящему вокруг», — отметила Лазарева.

Сторонники «Единой России» — это люди, которые хоть и не являются членами Партии, но поддерживают ее идеи и курс президента. Среди них большое количество неравнодушных граждан с активной жизненной позицией, представителей различных социальных сред, готовых участвовать в решении проблем своей сферы, города, района.

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