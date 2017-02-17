Трамп: фальшивые американские СМИ мешают наладить отношения с РФ

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что шквал публикаций в американской пресс о Российской Федерации сильно осложняет возможность наладить российско-американские отношения. Такое заявление Трамп сделал сегодня, 16 февраля, на пресс-конференции.

Трамп заявил, что в американских СМИ появляется масса фальшивых сообщений о России и якобы связях его команды с российскими властями. «Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что любит и умеет договариваться, при этом Трамп не уверен, что сможет в итоге договориться с Путиным. Но в любом случае, ложь о России в СМИ явно не способствует достижению этой договоренности.

Трамп в очередной раз протранслировал свой тезис из избирательной кампании о том, что США было бы выгодно «поладить» с Россией и другими странами, с которыми у США напряженные отношения.

«Мне было бы гораздо легче быть жестким по отношению к России, но тогда я не смогу договориться», — отметил Трамп. Он пояснил, что для него было бы намного проще в политическом плане занять жесткую позицию по отношению к России, но он считает, что это не вписывается в интересы американского народа.

«Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что: я хочу делать правильные вещи для американского народа. И если честно, я хочу делать правильные вещи для всего мира», — сказал американский президент. Трамп добавил, что хорошие отношения между США и Россией — это хорошо, а не плохо для Америки.

Стоит отметить, что пока Трамп не сделал никаких реальных шагов к реанимации российско-американских отношений.