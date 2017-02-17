Италия: губернатор Ломбардии призвал отменить санкции против России

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«Необходимо снять санкции в России, которые причиняют экономический ущерб в сотни миллионов евро области Ломбардии», — заявил Роберто Марони, член партии «Лига Севера», губернатор области Ломбардия, выступая в Милане на пятой российско-итальянской конференции «Искусство инновации». Его слова передает информагентство ASKANEWS в среду 16 февраля.

«Необходимо отменить санкции, срок которых истекает 31 июля 2017 г. Таким образом, необходимо провести выборы в стране в июне, выиграть и отменить санкции». Также Роберто Марони добавил, что экономический ущерб Италии от санкций, введенных в отношении России, составил около 4 млрд евро. «Проблемы не только в экономическом ущербе, но и в том, что доля рынка сокращается неумолимо», — подчеркнул губернатор.

«Отношения с Россией должны быть более интенсивными, даже перед фактом того, что произошло в 2016 году с международным терроризмом, — сказал Марони — на этом фронте Россия является незаменимым стратегическим партнером в борьбе с терроризмом. Европа, как обычно, опаздывает на века».

Пятая российско-итальянская конференция «Искусство инновации» прошла в Милане 16 февраля 2017 года при поддержке Итало-русской торгово-промышленной палаты и банка «Интеза».