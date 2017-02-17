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Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой

Политика
Если появится необходимость дополнительного регулирования отношений региона и центра, принимать решение будет президент РФ

Казань, 16 февраля 2017, 23:50 — REGNUM  Взаимоотношения между федеральным центром и субъектами РФ урегулированы, необходимости в каких-то специальных подходах нет. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прокомментировал возможность продления договора о разграничении полномочий между Татарией и Москвой в интервью ТАСС.

«Сначала надо понять, что будет являться предметом такого нового договора, его кто-то должен сформулировать. Мне пока содержание этих подходов неизвестно, и полагаю, официально они никому не презентованы», — отметил полпред.«Сегодня и межбюджетные отношения, и распределение полномочий между центром и регионами, нормативно-правовая база сформированы так, что нет белых пятен, которые требуют отдельного правового регулирования. Если в процессе правоприменения они появляются, то имеют общефедеральный характер, принимается решение, касающееся сразу всех регионов страны», — подчеркнул Бабич.

По его словам, если появится необходимость применения специальных подходов в отношении с регионами, ведомство проанализирует ситуацию, доложит президенту страны, и он будет принимать решение.

Напомним, накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил надежду, что договор с Татарией продлеваться не будет. «Единая страна, никаких договоров по распределению каких-то там полномочий. Все полномочия заложены в Конституции страны», — считает политик.Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» был подписан президентами Владимиром Путным и Минтимером Шаймиевым 27 июня 2007 года.

Срок действия документа истекает в июле 2017 года.

Кроме того, Татария является единственным регионом страны, где подобный документ еще действует. Также республика — единственный регион, где сохранен институт президентства.

Читайте ранее в этом сюжете: Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»

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