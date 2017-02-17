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Трамп: Обама оставил после себя полный бардак

Политика
Америку надо сделать снова великой

Вашингтон, 16 февраля 2017, 23:30 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что от предыдущей администрации Барака Обамы ему достался настоящий «бардак» в государственных делах, как внутри страны, так и на международной арене. Такое заявление Трамп сделал сегодня, 16 февраля, в ходе пресс-конференции.

«Как вы знаете, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике, честно говоря, я унаследовал бардак!», — как всегда эмоционально сказал Трамп.

Президент США перечисляет, какой конкретно бардак ему достался: это и утекающие за рубеж рабочие места, снижающийся уровень оплаты труда, нестабильность за рубежом, в частности, на Ближнем Востоке, в Северной Корее и в других точках.

«Но мы позаботимся обо всем этом», — пообещал Дональд Трамп.

За всю историю США Трамп, пожалуй, единственный президент, который столкнулся с жесточайшей обструкцией и нападками со стороны своих политических оппонентов сразу же после победы на выборах. Он ещё не успел толком ничего сделать, как на него обрушился шквал критики, ложных обвинений и оскорбительных высказываний.

Предыдущая администрация Барака Обамы, свои последние месяцы пребывания у власти потратила на то, чтобы всеми доступными способами осложнить Трампу и его команде работу. Обама в последние дни у власти принимал политические решения, которые совершенно противоположны предвыборной программе Трампа и делал все, чтобы новому президенту было как можно сложнее воплотить свою программу в жизнь.

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