Георгиевские поселения на Ставрополье объединены в городской округ

Георгиевский муниципальный район и город Георгиевск стали пятым муниципалитетом, преобразованным в городской округ

Ставрополь, , 23:16 — REGNUM



Муниципальные образования, входящие в состав Георгиевского района Ставропольского края объединены с городом Георгиевском в городской округ. Соответствующее законодательное решение принято 16 февраля на заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Это пятый по счету муниципалитет Ставрополья, заявивший о намерении укрупняться. Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Светлана Терехова сообщила, что согласие на это объединение дали население, районный совет и сельсоветы.

Это объединение будет способствовать оптимизации административно-территориального устройства района, созданию единых органов управления, позволит проще включаться в региональные госпрограммы и реализовывать инвестпроекты. При этом сельским поселениям сохранят статус и меры социальной поддержки.

Создание городского округа позволит сократить расходы на содержание органов местного самоуправления, консолидировать финансовые ресурсы.

Ранее подобные решения принимали Минераловодский, Ипатовский, Нефтекумский и Кировский районы, преобразованные в городские округа.

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