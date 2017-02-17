Георгиевские поселения на Ставрополье объединены в городской округ
Ставрополь, 16 февраля 2017, 23:16 — REGNUM
Муниципальные образования, входящие в состав Георгиевского района Ставропольского края объединены с городом Георгиевском в городской округ. Соответствующее законодательное решение принято 16 февраля на заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.
Это пятый по счету муниципалитет Ставрополья, заявивший о намерении укрупняться. Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Светлана Терехова сообщила, что согласие на это объединение дали население, районный совет и сельсоветы.
Это объединение будет способствовать оптимизации административно-территориального устройства района, созданию единых органов управления, позволит проще включаться в региональные госпрограммы и реализовывать инвестпроекты. При этом сельским поселениям сохранят статус и меры социальной поддержки.
Создание городского округа позволит сократить расходы на содержание органов местного самоуправления, консолидировать финансовые ресурсы.
Ранее подобные решения принимали Минераловодский, Ипатовский, Нефтекумский и Кировский районы, преобразованные в городские округа.
Читайте по теме: На Ставрополье Минводы и район объединены в городской округ
Поселения Ипатовского района Ставрополья будут объединены в городской округ
Поселения Нефтекумского района Ставрополья объединяются в городской округ