Прямой поезд в Санкт-Петербург вернут псковичам в мае

Организованное в 2016 году движение поездов между Псковом и Санкт-Петербургом с пересадкой в Луге было прервано из-за неудобств

Псков, , 22:53 — REGNUM Регулярное железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом будет восстановлено в мае 2017 года. Как сообщили сегодня, 6 февраля, ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом в ходе рабочей встречи в Москве с руководством Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») договорился вице-губернатор Александр Кузнецов.

Поезд будет с вагонами купейного, плацкартного и общего типа, при этом власти обещают, что цена билета в общем вагоне не превысит стоимости проезда до Санкт-Петербурга автобусом.

Отправление поезда в первое время будет осуществляться по пятницам (из Санкт-Петербурга) и воскресеньям (из Пскова) по ранее действовавшему расписанию, с остановками в Стругах Красных, Плюссе и на станциях Ленинградской области. В дальнейшем регулярность движения планируется повысить в зависимости от востребованности данного вида сообщения населением областного центра и прилегающих районов.

«Уже в начале марта начнется предварительная продажа билетов — в железнодорожных кассах, на сайте РЖД, а также в кассах автовокзалов и автостанций Псковской области», — отметили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, прямое железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом Псков утратил в 2014 году, когда друг за другом были отменены ночной поезд (через Дно) и прямой дизель-электропоезд с Балтийского вокзала Северной столицы. В 2016 году движение поездов из Пскова в Санкт-Петербург было восстановлено Северо-Западной пригородной пассажирской компанией, но добираться из города в город нужно было с пересадкой в Луге, двумя электричками. Из-за этих неудобств регулярное железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом вновь было прервано.

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