Трамп: мои связи с Россией придуманы демократами после поражения на выборах

Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что историю о его связях с Россией придумали функционеры Демократической партии США после поражения на выборах президента. Об этом Трамп написал сегодня, 16 февраля в своем Twitter.

«Демократам пришлось придумать историю о причинах, по которым они проиграли выборы (306), поэтому они придумали историю — Россия. Фейковые новости!», — пишет Трамп. Цифра 306 — это число выборщиков, проголосовавших за Трампа.

Американские СМИ, подконтрольные демократической партии, ведут против Трампа и его администрации полномасштабную информационную войну. Эти СМИ транслируют информацию о том, что Трамп и его команда якобы тесно сотрудничали с российскими властями в ходе предвыборной кампании. Демократы во власти требуют официального расследования связей команды Трампа с Россией, в частности, бывшего советника президента по национальной безопасности Майкл Флинн.

Никаких реальных доказательств связей команды Трампа с Россией эти демократические СМИ не приводят, вся информация об этом остается на уровне неких анонимных источников в администрации и разведки.

Трамп уже писал в своем Twitter, что вся эта история выдумана демократами: «Вздорные заявления о связях с Россией — это лишь попытка прикрыть многочисленные ошибки, сделанные во время проигрышной кампании Хиллари Клинтон».