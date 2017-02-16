Четверг, 16 Февраля 2017 года
22:46:28 МСК

«Американские СМИ превращают Трампа во врага США»

Политика
El País, как и остальные испанские издания, уделяет большое внимание конфликту президента США и подчиненных, но не подчиняющихся ему разведслужб. Однако эта газета, в отличие от других, концентрируется на позиции в этом скандале прессы, критикующей буквально каждый шаг первого лица страны

Вашингтон, 16 февраля 2017, 22:36 — REGNUM  «Влиятельные СМИ, принадлежащие Руперту Мэрдоку (в первую очередь Wall Street Journal), сделали Трампа фигурой, угрожающей безопасности государства, еще до того момента, как он занял Овальный кабинет, — отмечает корреспондент Пабло де Льяно. — И сейчас заметно стремление увеличить степень недоверия к президенту США за счет акцентирования внимания на его возможных связях с Россией и Путиным».

Американские газеты уже не просто выкладывают на своих страницах совершенно секретную информацию, но и «подчеркивают, что разведчики вообще могут перестать поставлять необходимые сведения президенту, якобы опасаясь, что вся информация может тут же стать известна Москве. Трамп же, в свою очередь, полагает, что Кремль все секреты способен узнать из американских газет: туда спецслужбы постоянно сливают данные, которые разглашению не подлежат».

«Трамп вынужден защищаться от нападок СМИ, обвиняя их, в свою очередь, в том, что они вместе с разведкой плетут заговор против него», — завершает публикацию журналист.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
16.02.17
«Разведслужбы США не доверяют Трампу, а он – им»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Американские СМИ превращают Трампа во врага США»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Леонид НерсисянМеждународный авиасалон AeroIndia 2017: фоторепортаж
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
16.02.17
Елена ХаненковаРазведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Авигдор ЭскинКонец старой истории на Святой земле: Израиль будет целым и неделимым
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
«Прибалтам не надо бояться Путина, с ним надо сотрудничать»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«Судить о КПРФ по Вороненкову – это судить о Советской армии по власовцам»
Нижний НовгородРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Станислав СтремидловскийПредприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Ереванское бюро ИА REGNUMАрмения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное