«Американские СМИ превращают Трампа во врага США»

El País, как и остальные испанские издания, уделяет большое внимание конфликту президента США и подчиненных, но не подчиняющихся ему разведслужб. Однако эта газета, в отличие от других, концентрируется на позиции в этом скандале прессы, критикующей буквально каждый шаг первого лица страны

Вашингтон, , 22:36 — REGNUM «Влиятельные СМИ, принадлежащие Руперту Мэрдоку (в первую очередь Wall Street Journal), сделали Трампа фигурой, угрожающей безопасности государства, еще до того момента, как он занял Овальный кабинет, — отмечает корреспондент Пабло де Льяно. — И сейчас заметно стремление увеличить степень недоверия к президенту США за счет акцентирования внимания на его возможных связях с Россией и Путиным».

Американские газеты уже не просто выкладывают на своих страницах совершенно секретную информацию, но и «подчеркивают, что разведчики вообще могут перестать поставлять необходимые сведения президенту, якобы опасаясь, что вся информация может тут же стать известна Москве. Трамп же, в свою очередь, полагает, что Кремль все секреты способен узнать из американских газет: туда спецслужбы постоянно сливают данные, которые разглашению не подлежат».

«Трамп вынужден защищаться от нападок СМИ, обвиняя их, в свою очередь, в том, что они вместе с разведкой плетут заговор против него», — завершает публикацию журналист.